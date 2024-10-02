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В Москве учитель совращал детей и получил срок 9 лет

В Москве учителя осудили на 9 лет за совращение детей

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Суд вынес приговор московскому учителю, которого подозревали в совращении детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в период с ноября прошедшего по январь текущего года учитель истории переписывался с девочкой 2010 года рождения, сообщения носили личный характер.

«О случившемся узнала мать подростка и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Помимо этого, мужчину обвинили в связи с двумя или более лицами, не достигшими 16 лет. Помимо этого, как полагали следователи, он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Суд согласился с обвинением и признал мужчину виновным. Фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет заниматься педагогической деятельностью 15 лет.

Ранее в Петербурге таксист-иностранец совращал школьницу во время поездки.

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