Подавляющее число россиян в декабре тратят намного больше, чем в любой другой месяц

Большинство — 80% — россиян замечают за собой, что тратят намного больше, чем в любой другой месяц, 13% отмечают незначительную разницу в тратах, а 7% вообще не видят никаких изменений. Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что почти треть опрошенных испытывают тревогу в предновогодний период из-за приближающегося праздника и суеты, и чуть меньше половины россиян скорее не ощущают никаких волнующих эмоций и страха не успеть что-то сделать перед окончанием года.

Также подавляющее большинство опрошенных (58%) иногда делают импульсивные покупки в период новогодних праздников, 18% совершают непредвиденные покупки часто, 17% — очень редко и лишь 8% отметили, что вообще никогда не замечают за собой такого покупательского поведения.

Почти половина россиян (49%) отмечают, что разрешает потратить себе фиксированную сумму в новогодний месяц. Чуть меньше опрошенных (41%) заранее откладывают средства, а 31% респондентов пользуются кешбэк-сервисами и программами лояльности для извлечения выгоды с праздничных покупок.

Самыми популярными категориями покупок в преддверии Нового года являются продукты (94%), подарки (80%) и алкогольные напитки (70%).

Примечательно также, что почти половина (44%) респондентов не замечает новогодней скуки в праздничные дни. 32% отмечают «затишье» в этот период, 19% считают, что привычный темп жизни в эти дни нарушается, а 14% ощущают однообразность жизни и слишком много свободного времени.

Однако, несмотря на появляющуюся скуку в этот период, 23% не начинают покупать больше, чем в обычные будние дни. Только 4% связали увеличение трат с новогодней скукой.

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