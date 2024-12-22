В Магадане при поддержке Сбера открылся аэровокзал на 1 млн пассажиров в год

При поддержке Сбера в Магадане построен новый аэровокзал, способный обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что новый комплекс внутренних воздушных линий, построенный с финансовым участием Сбера и ВЭБ.РФ, в режиме телемоста открыл президент России Владимир Путин.

В Сбере уточнили, что Проект реализовала компания «АБС Магадан» (совместное предприятие холдингов «Новапорт» и «Аэропорты регионов»). Общая площадь объекта составляет 14,4 тыс. м2. При этом терминал оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами и пятью выходами на посадку.

Общий бюджет проекта составил 11,75 млрд рублей. Объем финансирования Сбербанка – 3,33 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ – 6,07 млрд рублей, из которых 4,07 млрд рублей – льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России, предоставляемое приоритетным проектам Дальнего Востока.

Как отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, для России транспортная доступность особенно важна.

«Сейчас Сбер участвует в модернизации сразу нескольких аэропортов в различных регионах страны, и мы видим четкий мультипликативный эффект от этой работы. Новый аэровокзал в Магадане — это не просто новый уровень комфорта пассажиров, но и увеличение числа туристов, создание новых рабочих мест, решение социальных задач», — сказал он.

Он добавил, что воздушная гавань является витриной региона, которая создает у его гостей первое впечатление о нем.

Председатель ВЭБ.РФ отметил Игорь Шувалов, что новый терминал аэропорта в Магадане обеспечит современный уровень комфорта для пассажиров, транспортную доступность этой уникальной территории, повысит туристическую привлекательность региона.

«Открытие нового аэропортового терминала — значимое событие для жителей, гостей и туристов. Мы видим высокие социальные эффекты от таких проектов», — сказал он.