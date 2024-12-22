В Твери суд частично вернул иск лидера группы «Звери»

Арбитражный суд Тверской области вернул исковое заявление лидера группы «Звери» Романа Билыка, в котором он просил защитить его деловую репутацию. Решение суда объясняется тем, что данный вопрос не относится к компетенции арбитражных судов, пишет РИА Новости.

При этом суд принял к рассмотрению остальные требования Билыка, касающиеся признания незаконными действий (бездействий) органов власти региона в связи с отменой концерта.

13 ноября группа «Звери» должна была выступить в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери, однако концерт отменили. Позднее министр культуры Тверской области Ксения Глинка заявила, что поводом стала «неоднозначная позиция артиста» относительно событий на Украине.

14 декабря Билык (Рома Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и Комитет по физической культуре и спорту региона. Он отметил, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием. Кроме того, артист ездил в зону проведения специальной военной операции, где выступал для российских военнослужащих.

Ранее Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении.