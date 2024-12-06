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Пилоту пришлось экстренно совершить посадку из-за птицы, разбившей стекло

Daily Mail: в Бразилии пилот совершил аварийную посадку после попадания птицы в стекло

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X (Бывший Twitter)

В Бразилии пилоту пришлось срочно сажать самолет после того, как птица влетела в салон и разбила стекло, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту одномоторного самолета, следовавшего из Энвира в Эйрунупу. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку после того, как стервятник врезался в кабину и пробил лобовое стекло, оказавшись в салоне.

Несмотря на серьезные повреждения, самолет благополучно приземлился, и никто из пяти пассажиров не пострадал. Как отметил пилот, это «было опасно» и он связал происшествие с ближайшей свалкой, которая привлекает множество стервятников и, как утверждают местные СМИ, создает постоянную угрозу для лайнеров, приближающихся к аэропорту.

Ранее пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, пригрозили 20 годами тюрьмы.

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