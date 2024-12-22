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Появилось видео поджога в МФЦ в подмосковном Королеве

SHOT: в подмосковном Королеве мануальный терапевт поджег МФЦ

В подмосковном Королеве мануальный терапевт устроил поджог в МФЦ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На обнародованных кадрах видно, как испуганные посетители убегают с места инцидента, отворачиваясь от фейерверков.

По данным канала, после случившегося задержали 63-летнего мужчину, который действовал по указаниям украинских мошенников. Журналисты отметили, что ему обещали вернуть 700 тыс. рублей, которые он отправил на поддержку ВСУ. В публикации отмечается, что мужчина по заданию должен был устроить фейерверк в МФЦ, а потом поджечь полицейский участок, однако правоохранители успели арестовать мужчину.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

Ранее в торговом центре Москвы прогремел взрыв.

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