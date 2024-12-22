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В ИК-19, где происходил захват заложников, сменилось руководство

Начальник ИК-19 в Суровикино, где происходил захват заложников, покинул пост
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Руководство сменилось в исправительной колонии (ИК) №19 в Суровикино, где в августе произошел захват заложников. Начальник ИК Андрей Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Волгоградской области.

По данным ведомства, новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин.

23 августа четверо заключенных ИК строгого режима № 19 в Суровикино устроили бунт и захватили 12 заложников, в том числе восемь сотрудников ФСИН и четверых осужденных. Они представились «моджахедами «Исламского государства» (организация запрещена в России) и объявили о захвате колонии в качестве мести за «притесненных братьев-мусульман». Всех террористов ликвидировали в ходе штурма колонии с целью освобождения заложников. У захватчиков были ножи и молотки. Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ОНК сообщили о нехватке сотрудников в ИК-19 в Волгоградской области.

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