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В ОНК сообщили о нехватке сотрудников в ИК-19 в Волгоградской области

Член СПЧ Мельников: в ИК-19 в Волгоградской области не хватает 22% сотрудников

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Росгвардия

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников сообщил в своем Telegram-канале, что в колонии в Волгоградской области, где накануне захватили заложников, не хватает 22% сотрудников.

«По моей информации, ИК-19 не доукомплектована личным составом (сотрудниками) на, примерно, 22%», — написал он.

По словам Мельникова, он не может назвать конкретную цифру по этой колонии. Вместе с тем он отметил, что общая нехватка по области, на данный момент, чуть больше 1000 сотрудников, что составляет почти четверть от штатного расписания территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее ФСИН рассказала о судьбе сотрудников, принимавших участие в штурме ИК-19.

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Захват колонии в Суровикино
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