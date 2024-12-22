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Опубликованы кадры спасения пилотов и пассажира с пропавшего на Камчатке Ан-2

Росавиация показала кадры спасения людей с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

Росавиация представила видеозапись спасательной операции на Камчатке, запечатлевшую обнаружение и эвакуацию экипажа и пассажира с пропавшего самолета Ан-2. В операции участвовали спасатели Камчатской РПСБ, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Люди на борту — два пилота и сопровождающий груз пассажир — живы, переданы в медучреждение», – говорится в сообщении.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Три дня спасатели прочесывали местность, к операции привлекались два вертолета Ми-8. Спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2. Как выяснилось позже, все это время пилоты потерпевшего крушение самолета слышали сигналы поисковиков, но из-за плохой погоды ответить не могли.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с Ан-2 в Камчатском крае.

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