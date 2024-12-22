Жителей Литвы возмутила «отмена» произведений русского композитора Петра Чайковского в стране. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что руководство Литовского национального театра оперы и балета заменило спектакль «Щелкунчик» под музыку Чайковского на некую итальянскую постановку. Некоторые жители республики остались недовольны этим решением, призвав не смешивать культуру с политикой. Более того, похожее заявление сделал бывший министр культуры Литвы Дарюс Куолис.

«Культура Литвы настолько переплетена с Россией, <...> что запрет российских деятелей культуры и их работ нанесет огромный ущерб нам самим», — подчеркнул экс-чиновник, который в настоящее время преподает в Вильнюсском университете.

Также в статье приводятся слова одной из жительниц страны о том, что она хотела бы показать своей пятилетней внучке «Щелкунчика», а не итальянский балет. В ходе беседы с журналистами женщина задалась вопросом, какая связь может быть между конфликтом на Украине и произведениями Чайковского.

Еще одна местная жительница призналась, что с ностальгией вспоминает походы на «Щелкунчика» в Литовском национальном театре оперы и балета. По ее словам, она ходила на спектакль вместе с детьми и внуками.

«Это классика. <...> Культуру и спорт не следует смешивать с политикой», — добавила она.

Ранее на Украине вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину.