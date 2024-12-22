В Минтрансе РФ сообщили о планах реконструировать 56 аэродромов

Старовойт: в 2025 году в РФ заработает Фонд реконструкции аэродромной сети

Фонд реконструкции аэродромной сети в РФ заработает в 2025 году, заявил министр транспорта страны Роман Старовойт. Об этом пишет ТАСС.

«Со следующего года у нас действительно заработает специальный фонд, за счет которого будет поддерживаться необходимая инфраструктура. Сборы составят 150 рублей с билета», — рассказал глава профильного ведомства.

По его словам, собранные средства будут потрачены на закупку нового аэронавигационного оборудования и реконструкцию аэровокзальных комплексов. Всего власти намерены модернизировать 56 таких объектов до конца текущего десятилетия.

19 декабря пресс-служба петербургского аэропорта Пулково сообщила о запуске нового проекта «Не неженки», в рамках которого к работе в воздушной гавани планируется привлечь больше женщин. В частности, для их трудоустройства были созданы две дополнительные должности — агента по наземному обслуживанию и водителя-оператора перронного автобуса.

За первые два месяца с момента запуска проекта его участницами стали уже 20 девушек. До конца 2024 года их количество планируют увеличить до 40.

Ранее правительство РФ выделило более 10 млрд рублей на поддержку временно закрытых российских аэропортов.