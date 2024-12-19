К работе на аэродроме в Пулково планируют привлекать больше женщин

В аэропорту Пулково ввели должности агента по наземному обслуживанию и водителя-оператора перронного автобуса, куда планируют трудоустраивать женщин. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В задачи девушек-агентов по наземному обслуживанию войдет осмотр места стоянки и самолета, маршаллинг (процесс заведения воздушного судна на стоянку. — Прим. ред.), установка сигнальных конусов, подгон и отгон трапов и спецтехники, контроль загрузки и разгрузки самолета, посадки и высадки пассажиров, открытие и закрытие багажных отсеков, буксировка воздушного судна. Агенты будут взаимодействовать с экипажем, водителями спецтехники и диспетчерами.

Также в Пулково ввели отдельную должность по управлению перронными автобусами, для которой нужны только права категории D. Для некоторых видов автобусов потребуется также категория AIV (тракторные права), получить которую можно, пройдя обучение в аэропорту. До этого водителям-универсалам, которые управляли всей специальной техникой на аэродроме нужны были права категорий C, D и тракторные права.

«Мы разделили обязанности и оставили женщинам только те задачи, которые не требуют дополнительных физических усилий — это позволило нам открыть для женщин еще больше профессий», – отметила Мария Ермак, директор по персоналу компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково).

За первые 2 месяца участницами проекта стали уже 20 девушек. До конца года их количество планируют увеличить до 40. Проект получил название «Не неженки».