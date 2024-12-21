Россиянам посоветовали легкие и полезные новогодние блюда, которые не навредят фигуре

Новый год у многих ассоциируется с масштабным ночным застольем и бесконечными угощениями, после которых остается чувство тяжести и угрызения совести за съеденное. Но в главный вечер в году можно ощутить волшебство и сказку без переедания. Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok, рассказал «Газете.Ru», как сделать разнообразный праздничный стол без лишних калорий.

«Конечно же, самый главный враг для тех, кто следит за здоровьем, — майонез. К счастью, существует множество альтернативных заправок, которые сделают ваши салаты вкусными и полезными. Попробуйте использовать нежирный йогурт или сметану, также можно приготовить салаты без заправки, добавив больше овощей и зелени. Есть и более оригинальные решения — красочный салат из свеклы, киноа и трав заправьте соусом из оливкового масла, чеснока и сока лайма. Не бойтесь добавлять в блюда фрукты: яблоки, груши, апельсины и ананасы. В год змеи уместно будет сделать зеленый салат с авокадо, который можно не заправлять тяжелым соусом. Просто нарежьте кубиком огурцы, авокадо, добавьте зелень и оливковое масло по вкусу», — посоветовал он.

Традиционно на праздничном столе можно найти много жирных колбасных и сырных нарезок. Замените их на полезные овощные палочки (морковь, сельдерей, огурцы) с хумусом или йогуртовым соусом, орехи и сухофрукты, легкие сыры (например, фета или моцарелла). К ним предложите гостям цельнозерновой хлеб и хлебцы. Овощи должны стать основой вашего новогоднего меню. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, при этом содержат минимальное количество калорий. Добавляйте в блюда брокколи, шпинат, огурцы, помидоры, перец, редис, сельдерей. Зелень также будет отличным дополнением — петрушка, укроп, базилик, кинза придадут им свежий вкус и аромат.

«Также выбирайте нежирные сорта мяса — индейку или курицу. Они хорошо будут сочетаться с овощами в закусках и салатах. Немного отдохните от «Селедки под шубой» и «Крабового» — попробуйте не менее привлекательный, но полезный салат с куриной грудкой, красной фасолью, грецкими орехами, кинзой, луком и гранатом. В качестве стартеров сделайте рулетики с индейкой с запеченными овощами или с авокадо и креветками — морепродукты содержат мало калорий, но при этом богаты белком и полезными жирами. В закуски вместо майонеза стоит класть творожный сыр», — сказал эксперт.

В качестве горячего лучше сделать рыбу — лосось или форель. Они отлично будут сочетаться с апельсинами, ананасами или клюквенным соусом. Готовьте все продукты на пару, запекайте или тушите, избегая жарки на масле. Кроме того, используйте гриль для стейков, куриных грудок и овощей.

Вместо белого риса и макарон отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам — бурому рису и киноа. Они богаты клетчаткой и медленными углеводами, которые обеспечат длительное чувство сытости и энергию. Не забывайте про полезные жиры. Оливковое масло, авокадо, орехи и семена добавят блюдам насыщенный вкус и пользу для здоровья. Но помните, что даже полезные жиры нужно употреблять в умеренных количествах.

«Напитки тоже играют важную роль. Постарайтесь не ставить на стол привычные газированные напитки, сладкие соки и лимонады. Вместо них подготовьте воду с добавлением фруктов или трав (например, мята, лимон), несладкие чаи, свежевыжатые соки без добавления сахара. Стоит ли отказываться от десерта тем, кто бережет фигуру? Разумеется, нет. Приготовьте легкий белковый десерт — чиа-пудинг с творогом. Красная смородина и мята станут яркими акцентами в праздничном меню», — резюмировал он.

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