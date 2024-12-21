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Стало известно о состоянии отравившихся в тобольском бассейне детей

Состояние детей, отравившихся парами хлора в Тобольске, средней тяжести
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Телеграм-канал «SHOT»

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что состояние пятнадцати несовершеннолетних, пострадавших от отравления хлором в бассейне на частной базе отдыха в Тобольске, оценивается как средней тяжести. Об этом пишет РИА Новости.

Две взрослые женщины, которые также отравились, получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

Инцидент произошел в городе Тобольске на базе отдыха «Сказка», где дети отдыхали вместе с законными представителями. После купания в бассейне несовершеннолетние и двое взрослых ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью.

Обращение в скорую помощь поступило в 12:52 по местному времени (10:52 мск) после того, как у отдыхающих резко ухудшилось самочувствие после плавания. Три бригады скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия в 13:03 (11:03 мск) и доставили детей в областную больницу №3. В настоящее время все пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей в специализированном отделении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование устанавливает причины и обстоятельства инцидента, связанные с ненадлежащим оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сердце московской школьницы остановилось после похода в бассейн.

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