Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Московский городской суд пересмотрел наказание для бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор считать условным с испытательным сроком 5 лет», — заключил судья во время оглашения приговора.

В марте этого года экс-чиновница получила 5 лет колонии, однако суд оставил ее на свободе до вступления приговора в силу. Тогда же Ракова подала жалобу на приговор.

Ракову приговорили к наказанию за хищение средств, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и были необходимы для реализации федерального проекта «Учитель года». Эти деньги ведомство получило в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, помимо самой Раковой к преступлению причастен ее сожитель Артур Стеценко, экс-работники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов и юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова. Фигуранты дела устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС. Всех их приговорили к условным срокам от 3 до 4,5 лет, запретили им работать на управленческих должностях на госслужбе и оштрафовали за мошенничество в крупном размере.

Ранее в Москве задержали экс-замминистра энергетики Яновского по делу о хищениях.