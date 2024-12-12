Москвич и крымчанин перевозили на авто с подложными номерами боеприпасы

В Краснодарском крае полиция задержала приезжих из других регионов — мужчины везли на авто боеприпасы и оружие. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД РФ.

Госавтоинспекторы Староминского района по наводке коллег из УФСБ остановили машину марки «Тойота Ленд Крузер», которая двигалась по дороге Староминская — Азов. Внутри были двое мужчин: 49-летний гражданин из Московской области и 29-летний житель Республики Крым.

При осмотре транспортного средства правоохранители нашли две тысячи патронов различного калибра, гранатометы и автомат Калашникова. Кроме того, государственные номера, установленные на авто, оказались подложными.

Полицейские направили боеприпасы на экспертизу, проводится проверка.

До этого в Московской области полиция изъяла у мужчины арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее к московскому бизнесмену пришли силовики после заказа дрона в офис.