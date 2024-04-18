Россиянин хранил в доме арсенал оружия и боеприпасов

В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего жителя городского округа Истра по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В частном доме, расположенном в поселении Бужаровское, подозреваемый хранил 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами ТТ и карабином, 277 патронов различного калибра, 3 магазина, части огнестрельного оружия, 105 пуль, более 8 тысяч гильз и капсюлей-воспламенителей. Также правоохранители обнаружили емкости с порошком, похожим на порох.

Экспертиза показала, что сто боеприпасов относятся к спортивно-охотничьими патронами к пистолетам Макарова и Стечкина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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