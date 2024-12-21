Опасного рецидивиста задержали в Кургане с пистолетами и взрывателями от гранат

В Кургане дома у бандита-рецидивиста нашли пистолеты и взрыватели от гранат

В Кургане задержали рецидивиста, который был судим за бандитизм и хранил боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обыски у подозреваемого прошли в Кургане 20 декабря. Силовики задержали 46-летнего местного жителя, который незаконно хранил дома два взрывателя, пригодных для использования по прямому назначению – инициированию взрывов ручных гранат. Кроме того, оперативники обнаружили у гражданина сигнальный и бесствольный пистолеты.

До этого задержанный уже был неоднократно судим, в том числе и за особо тяжкое преступление против личности, а так же по статье 209 УК РФ «Бандитизм». Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, за незаконные хранение взрывных устройств ему грозит лишение на срок до восьми лет.

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