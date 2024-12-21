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Опасного рецидивиста задержали в Кургане с пистолетами и взрывателями от гранат

В Кургане дома у бандита-рецидивиста нашли пистолеты и взрыватели от гранат
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Shutterstock

В Кургане задержали рецидивиста, который был судим за бандитизм и хранил боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обыски у подозреваемого прошли в Кургане 20 декабря. Силовики задержали 46-летнего местного жителя, который незаконно хранил дома два взрывателя, пригодных для использования по прямому назначению – инициированию взрывов ручных гранат. Кроме того, оперативники обнаружили у гражданина сигнальный и бесствольный пистолеты.

До этого задержанный уже был неоднократно судим, в том числе и за особо тяжкое преступление против личности, а так же по статье 209 УК РФ «Бандитизм». Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, за незаконные хранение взрывных устройств ему грозит лишение на срок до восьми лет.

Ранее ФСБ изъяла боеприпасы у строителей из Средней Азии в ЯНАО.

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