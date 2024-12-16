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ФСБ изъяла боеприпасы у строителей из Средней Азии в ЯНАО

В Ноябрьске ФСБ задержала двух мигрантов с оружием и взрывчаткой

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Global Look Press

В Ноябрьске сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали двух приезжих из стран ближнего зарубежья, их подозревают в незаконном хранении боеприпасов на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

При обыске у мужчин нашли составные части боеприпасов к нарезному оружию, взрывчатые вещества, 27 сим-карт различных операторов, банковские карты и предметы для изменения внешности.

Оба мужчины работали строителями, на территории РФ они находились с лета 2024 года.

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, оружия». Мужчина находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Другого мигранта поместили в центр временного содержания. Ему грозит выдворение из страны.

Ранее в Санкт-Петербурге во время рейдов проверили более 200 мигрантов.

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