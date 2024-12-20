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Прокуратура сообщила о массовом отравлении детей в больнице Екатеринбурга

Прокуратура: в Екатеринбурге 11 детей отравились больничной едой
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Shutterstock

В Екатеринбурге 11 пациентов кардиологического отделения в ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница №11» отравились едой. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительной информации, накануне после вечернего приема пищи у 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет выявили признаки отравления — рвоту и диарею.

Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Медучреждение проводит дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также проверкой инцидента занялась прокуратура Верх-Исетского района города.

До этого по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха в Омской области начали доследственную проверку. По версии следствия, несколько отдыхающих, включая двух детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Они отказались от госпитализации.

Сейчас в больнице находятся четверо взрослых. По данным СК, их состояние удовлетворительное.

Ранее двухлетняя россиянка съела отраву для крыс и попала в больницу.

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