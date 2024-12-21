В Уфе 16-летнего подростка отправили под стражу за поджог машины судьи

Подростка заподозрили в поджоге машины уфимского судьи и арестовали на 2 месяца

В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в поджоге автомобилей, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к делу.

О поджоге в уфимском районе Сипайлово местные Telegram-каналы сообщили 18 декабря. Судя по опубликованному в соцсетях видео, молодой человек пришел на парковку с канистрой, содержимое которой вылил на белый кроссовер, принадлежащий судье Кировского районного суда Уфы, и поджег. Машина вспыхнула, позже огонь перекинулся на соседний автомобиль.

По версии следствия, виновником пожара является 16-летний юноша. 21 декабря Октябрьский районный суд заключил подозреваемого под стражу, там он пробудет до 19 февраля 2025 года. Подростка обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшем причинение значительного ущерба.

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