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Водитель автобуса в Петербурге избил пассажира, фотографировавшего его данные

В Петербурге водитель автобуса избил недовольного пассажира
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Водитель автобуса в Петербурге избил недовольного пассажира, фотографировавшего его данные. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по городу сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 декабря в районе Бестужевской улицы. Предварительно, между одним из пассажиров автобуса и его водителем произошел конфликт, причиной которого стали не вовремя закрывшиеся во время остановки двери.

Пассажир попытался сфотографировать висевшую в салоне информационную карточку с данными водителя, и ему это не понравилось. Ссора закончилась дракой.

В результате пассажир самостоятельно добрался до травмпункта, где у него зафиксировали полученные повреждения. Водитель продолжил работу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Камчатке пассажир ударил ребенка в автобусе за отказ уступить место пенсионерке.

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