На Камчатке пассажир ударил ребенка в автобусе за отказ уступить место пенсионерке

В Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса напал на мальчика, который не успел уступить место пожилой женщине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Петропавловск-Камчатский».

Инцидент произошел 18 декабря в автобусе № 30, по словам пассажиров в транспорт вошла пожилая женщина, которая попросила мальчика уступить ей место. Ребенок, вероятно, не расслышал просьбы пенсионерки и не успел сориентироваться, когда к нему подскочил мужчина, схватил подростка за одежду, вытащил из кресла и ударил по голове.

«При этом он держал мальчика, не отпускал, хотя ребенок начал плакать, брыкался, пытался вырваться. Автобус был полон других мужчин, и ни один не заступился за школьника, ему на помощь пришел такой же подросток, только чуть старше», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Обратились ли родители подростка в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Петербурге дебошир распылил в общественном транспорте газовый баллончик и избил 38-летнего пассажира. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга.

Ранее пассажир принял девушек за юношей и спровоцировал драку в красноярском автобусе.