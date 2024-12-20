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Стюардесса выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом

Metro: в Англии стюардесса открыла дверь самолета перед взлетом и выпала из него
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Стюардесса в Англии выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом, пишет Metro.

Инцидент произошел в аэропорту Ист-Мидлендс. Бортпроводница открыла дверь самолета, полагая, что трап все еще находится на месте, однако его там не оказалось. Не посмотрев под ноги, женщина сделала шаг и пролетела вниз несколько метров.

Пострадавшую доставили в Ноттингемский королевский медицинский центр для лечения. Текущее состояние ее здоровья остается неизвестным. По словам свидетелей, стюардесса в результате падения получила сильные травмы.

Отдел расследования авиационных происшествий приступил к изучению инцидента.

«Мы выражаем бортпроводнице свои наилучшие пожелания и будем содействовать расследованию».

На данный момент компания TUI не предоставила комментариев относительно происшествия.

Ранее пьяный пассажир обозвал стюардессу тупицей и пытался укусить полицейских при задержании.

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