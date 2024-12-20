Стюардесса выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом

Стюардесса в Англии выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом, пишет Metro.
Инцидент произошел в аэропорту Ист-Мидлендс. Бортпроводница открыла дверь самолета, полагая, что трап все еще находится на месте, однако его там не оказалось. Не посмотрев под ноги, женщина сделала шаг и пролетела вниз несколько метров.
Пострадавшую доставили в Ноттингемский королевский медицинский центр для лечения. Текущее состояние ее здоровья остается неизвестным. По словам свидетелей, стюардесса в результате падения получила сильные травмы.
Отдел расследования авиационных происшествий приступил к изучению инцидента.
«Мы выражаем бортпроводнице свои наилучшие пожелания и будем содействовать расследованию».
На данный момент компания TUI не предоставила комментариев относительно происшествия.
Ранее пьяный пассажир обозвал стюардессу тупицей и пытался укусить полицейских при задержании.