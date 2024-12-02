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Мигранты избили многодетного отца, который вышел в магазин в Новосибирске

«КП»: в Новосибирске мигранты избили многодетного отца, вышедшего в магазин

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Depositphotos

В Новосибирске группа мигрантов избила 53-летнего многодетного отца на улице. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает nsk.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 1 декабря возле дома №41 на улице Есенина. Отец троих детей вышел в магазин, чтобы купить молока, сока и шоколадок. По дороге он встретил четверых иностранцев, двое из которых не давали ему пройти. Между мужчиной и мигрантами произошел конфликт, и один из приезжих ударил россиянина. Двое других присоединились к товарищу и стали толпой избивать прохожего.

После избиения мужчина вернулся домой, и его жена вызвала полицию и скорую помощь. От госпитализации россиянин отказался — он вышел на больничный и лечится дома.

«Травм у меня немного, синяки только, глаз заплыл. Хотя теперь, когда время прошло, чувствую: то там начинает болеть, то здесь. Сейчас болит почка», — рассказал мужчина, передает nsk.kp.ru.

Семья написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего.

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