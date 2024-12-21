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Охранник российской школы дважды пнул и ударил девочку

На Алтае школьный охранник дважды пнул и ударил девочку

На Алтае охранник в школе нанес учащейся телесные повреждения. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №18 города Рубцовска. Охранник образовательного учреждения дважды пнул и ударил девочку.

Произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по факту инцидента, в ходе которой установят детали и обстоятельства случившегося, а также дадут оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений.

До этого в Самаре подросток изрезал ножом школьницу из-за неудачной шутки о дорогих часах. Друзья пострадавшей вызвали ей скорую помощь, девушку удалось спасти.

Ранее в Москве мужчина ударил пенсионера ножом в грудь на глазах детей и получил срок.

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