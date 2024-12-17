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В Москве мужчина ударил пенсионера ножом в грудь на глазах детей и получил срок

В Москве осудили мужчину, напавшего с ножом на пенсионера на глазах у его внучек

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Depositphotos

В Москве суд вынес приговор мужчине, который ранил пенсионера в лесопарке «Кусково». Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, между 58-летним пострадавшим и 64-летним преступником возник конфликт, во время которого второй нанес мужчине удар ножом в грудь. Спасти пенсионера не удалось. За всем происходящим наблюдали его внучки, нападавший их не тронул.

Россиянин скрылся, но через несколько дней сам явился в полицию, но вину во время судебного процесса не признал. По его версии, пострадавший во время конфликта сдавил руками его шею, удар ножом нападавший нанес в целях самообороны.

«Версия подсудимого полностью опровергнута представленными государственным обвинителем доказательствами», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Самаре подросток изрезал ножом школьницу из-за неудачной шутки.

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