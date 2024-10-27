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Дочь слесаря из Якутии перевела незнакомцам 1,4 млн рублей за игру

В Якутии школьница оставила отца без денег, пытаясь купить бонусы в игре

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E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Житель Нерюнгри остался без накоплений из-за несовершеннолетней дочери, девочка перевела мошенникам 1,4 млн рублей с его карты. Об этом сообщает УМВД Якутии.

Якутянин обратился в правоохранительные органы, когда обнаружил в мобильном банке странные операции по переводу денежных средств, которых он не совершал. Со счета мужчины исчезли 1,4 млн рублей. Выяснилось, что к пропаже денег причастна его несовершеннолетняя дочь.

Девочка играла в популярную онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные. Аферисты пообещали ребенку пополнить игровой счет, для этого школьница выполнила ряд операций в мобильном банковском приложении отца, воспользовавшись его телефоном, после чего удалила всю переписку и историю звонков. Личности злоумышленников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний мальчик уберег родителей от огромных долгов перед банком, связавшись с полицией. Школьник был обеспокоен поведением родителей. Мальчик поделился, что отец и мать чем-то встревожены, периодически спорят, а также переводят кому-то большие суммы.

Ранее в Липецке девочка час общалась с мошенниками и оставила мать без денег.

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