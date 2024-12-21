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Россиянам рассказали, как вернуть гирлянды и елочные игрушки без чека и коробки

Роскачество: гирлянды и елочные игрушки можно вернуть при их исправности
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Al More/Shutterstock/FOTODOM

Елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки можно сдать обратно в магазин без чека и коробки, если они исправны. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

«Главные условия возврата: товар должен быть неиспользованным и сохранившим товарный вид, требуется сохранить фабричные ярлыки, пломбы. А вот отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Вернуть без коробки тоже в некоторых случаях можно», — говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что еще одним важным условием является соблюдение сроков возврата или обмена. Для розничных магазинов он составляет 14 дней, для онлайн-покупок — семь дней. Если данная информация нигде не указана, то срок возврата увеличивается до 90 дней, отметили в организации.

Эксперты подчеркнули, что для возврата можно использовать копии товарных чеков, электронные чеки или штрих-коды на упаковках. По их словам, они являются доказательством приобретения товара.

Накануне исследование медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета» показало, что россияне стали чаще покупать статуэтки, фигурки и мягкие игрушки с зеленой деревянной змеей, являющейся символом 2025 года. Спрос на сувенирную продукцию в октябре вырос в 12 раз по сравнению с сентябрем.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать безопасные елочные украшения.

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