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Россияне стали чаще покупать товары с символом Нового года

Rambler&Co: спрос на новогодние украшения с символом змеи вырос в 12 раз
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Илья Наймушин/РИА Новости

Россияне стали чаще покупать статуэтки, фигурки и мягкие игрушки с зеленой деревянной змеей, являющейся символом 2025 года, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Результаты показывают, что спрос на сувенирную продукцию с изображением змеи в октябре вырос в 12 раз по сравнению с сентябрем, хотя традиционно россияне начинают готовиться к Новому году только в ноябре.

Вторым по популярности товаром стали новогодние украшения (40% заказов). Аналитики отметили, что в ноябре спрос на украшения со змеями вырос в 15 раз по сравнению с октябрем, а к елочным игрушкам – в 9 раз.

Также в рамках исследования удалось выяснить, что россияне активно следят за сменой символов года. Большинство респондентов (63%) правильно назвали символ наступающего 2025 года по восточному календарю.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие более 179 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.

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