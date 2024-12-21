Российским путешественникам объяснили, в каких странах работает оплата по QR-коду

Для российских туристов, столкнувшихся с трудностями оплаты за границей из-за ухода международных платежных систем, в перспективе появится возможность оплаты покупок и услуг с помощью QR-кодов. В основе лежит использование универсального QR-кода для отдельных регионов, которые уже эффективно работают в странах Юго-Восточной Азии и внедряются в СНГ, что может существенно облегчить путешествия. Как работает эта система, «Газете.Ru» рассказала Юлия Боланд, CEO сервиса международных платежей и переводов Avosend.

QR-код — это инструмент, который позволяет оплачивать товары и услуги без использования банковских карт напрямую. Система функционирует благодаря интеграции финансовых приложений с международными и национальными платежными платформами.

«Например, платеж инициируется через QR-код, сгенерированный продавцом, и активируется через финансовое приложение. Средства списываются с карты или электронного кошелька пользователя и затем поступают на счет продавца, что позволяет обойти ограничения, связанные с отсутствием поддержки российских карт в некоторых странах. Для российских граждан это может стать настоящим спасением: не нужно беспокоиться о совместимости карт или искать банкоматы для снятия наличных», — объяснила она.

Применение универсального QR-кода активно развивается в Юго-Восточной Азии.

«Например, жители Таиланда могут оплачивать покупки во Вьетнаме и соседних странах с помощью единого QR-кода, интегрированного в региональные платежные системы. Подобные проекты реализуются в СНГ: в 2023 году Казахстан и Китай запустили совместный проект, позволяющий гражданам обеих стран совершать платежи через QR-коды, что значительно облегчает трансграничные расчеты для туристов и бизнеса. В Азербайджане также предпринимаются шаги по внедрению подобных технологий: в 2024 году Центральный банк Азербайджана объявил о планах по созданию национальной системы QR-платежей, которая в перспективе может быть интегрирована с международными системами для облегчения межстрановых транзакций», — подчеркнула эксперт.

Эти инициативы направлены на повышение удобства для туристов и бизнеса, обеспечивая быстрые и безопасные платежи без необходимости использования традиционных банковских карт. Для российских банков и финтех-компаний внедрение универсального QR-кода — это логичный шаг на фоне ограничений работы Visa и Mastercard. Уже сейчас ряд банков в тестовом режиме внедряют это решение для оплаты покупок в ряде дружественных стран.

«Благодаря интеграции с зарубежными платформами, технология может получить широкое распространение, а значит российским туристам станет проще и удобнее путешествовать. С универсальным QR-кодом можно будет оплачивать покупки и услуги в любой точке мира, где поддерживается технология, и не беспокоиться о поиске банкоматов или обменников. Уже сейчас видно, как эта технология трансформирует сферу международных платежей, устраняя барьеры для туризма и торговли», — резюмировала Боланд.

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