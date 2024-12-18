Стало известно, куда иностранцы едут отмечать Новый год в России

Провести новогодние каникулы в России планируют граждане Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции, Саудовской Аравии и Франции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе Туту.

Так, Москву и Петербург выбирают большинство иностранцев, которые собираются приехать в Россию. В первую очередь билетами на новогодние праздники интересуются жители Белоруссии. Москва у белорусских путешественников примерно в два раза популярнее Петербурга. Также провести Новый год в Москве хотят граждане Китая, Турции, Швейцарии, Франции, Израиля, Грузии, Италии и Саудовской Аравии.

В Мурманск, чтобы полюбоваться северным сиянием, собираются жители Китая. Сезон охоты за сиянием начался осенью и продлится до весны. Также популярными активностями в Мурманской области остаются поездки в Териберку, знакомство с северными оленями и хаски и ужины в ресторанах северной кухни.

Жители Китая интересуются не только севером, но и югом. Эксперты отмечают, что путешественники из этой страны хотят посетить Адлер и Краснодар. А билетами в Сочи интересуются жители Казахстана. Сезон катания на курорте Роза Хутор и в других популярных местах региона начнется в декабре.

Никита Коростелев, директор по GR в Туту, тревел-эксперт, отмечает:

«В сравнении с некоторыми европейскими странами, путешествие по России может быть более доступным, особенно в регионах за пределами крупных городов. Это может быть привлекательным фактором для туристов с ограниченным бюджетом. Однако это утверждение требует уточнения, так как цены сильно зависят от конкретного региона, времени года и типа размещения».

Неожиданно в список популярных российских направлений попали Новосибирск и Челябинск. В Новосибирске можно попробовать блюда локальной кухни, погулять по улочкам Академгородка и посетить театр оперы и балета, в Челябинске — побывать в историческом музее, погулять по пешеходной улице Кирова и попасть на экскурсию на один из заводов — в городе развивается промышленный туризм.

Количество пассажиров сильно выросло из Узбекистана, но снизилось до нуля из Финляндии. Динамика год к году: Белоруссия +21%, Узбекистан +60%, Казахстан -9%, Азербайджан 8%, Армения 22%, Финляндия -100%.

Большинство иностранцев приезжают в Москву. Интересно, что граждане Казахстана выбирают приграничные города — Новосибирск, Омск, Екатеринбург. А граждане Армении преимущественно едут в Краснодарский край.

Авиа и ж/д одинаково популярны у тех, кто приезжает в РФ из-за границы: доля пассажиров составляет 40% и у авиа, и у ж/д. Автобусы менее популярны — доля пассажиров составляет 20%.

Иностранцы, которые покупают билеты на ж/д на Туту, имеют гражданство Белоруссии (26% билетов в ж/д среди всех иностранцев), Казахстана (19%), Украины (7%). Также билеты на ж/д популярны у граждан Китая (6%).

На ж/д направления граждане Белоруссии в основном покупают билеты в Москву (25% из всех билетов, купленных гражданами Белоруссии), Минск (20%) и Санкт-Петербург (10%), также и граждане Китая — в Москву (36%) и Санкт-Петербург (27%).

Граждане Узбекистана купили наибольшее количество билетов на самолет среди всех иностранцев на новогодние праздники (27%). Далее идут граждане Казахстана (11%), Китая (8%) и Белоруссии (7%).

Около 45% процентов всех билетов на автобусы среди иностранцев выкупили граждане Белоруссии. 6% — Германии, 5% — Украины, 3% — Латвии.

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