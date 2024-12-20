Молодой человек из Благовещенска случайно выстрелил в друга и попал в глаз

В Благовещенске молодой человек выстрелил другу в глаз

Суд вынес приговор жителю Благовещенска, который выстрелил другу в глаз. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

По версии следствия, в день инцидента несовершеннолетние гуляли и в какой-то момент пришли в гости к бабушке одного из них. Там один из друзей направил пистолет на второго и выстрелил. В результате пуля попала в глаз, из-за чего школьник потерял зрение.

По словам владельца, оружие он купил у знакомого и использовал, чтобы стрелять по бутылкам. Между молодыми людьми конфликтов не было.

«Причинять ранение не хотел, выстрел произошел по неосторожности, так как не проверил, есть ли пули в магазине пистолета», – сообщается в публикации.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело. Он признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к ограничению свободы на два года. Помимо этого, молодой человек выплатит другу миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее новгородец напал с пистолетом на человека ради денег и обозвал его из-за маленькой суммы.