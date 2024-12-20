Новгородец напал с пистолетом на человека ради денег и обозвал его из-за маленькой суммы

В Новгороде мужчину будут судить за нападение на человека из-за 20 тыс. рублей

В Великом Новгороде мужчина предстанет перед судом за нападение на человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Мира. По версии правоохранительных органов, 36-летний местный житель проследил за молодым человеком с пачкой денег и, когда пострадавший сел в машину, приставил к его голове пистолет, похожий на боевой, и потребовал деньги.

«К слову, он остался недовольным, что денег всего чуть более 20 тысяч рублей и, обозвав потерпевшего, направился в магазин», – поделились в ведомстве.

На эти деньги мужчина купил телефон, мороженое, пиво и сигареты. Когда средств не осталось, он решил вернуться домой, где его задержали правоохранители. Выяснилось, что пистолет был пневматическим, и, по словам задержанного, он нашел оружие за городом.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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