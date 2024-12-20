Нож вошел в мозг трехлетнему ребенку после неудачного падения

В Казахстане врачи спасают ребенка, которому в мозг вошел нож

Трехлетний ребенок из Казахстана попал в больницу из-за падения на нож. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Петропавловске. Как рассказала мать, ее сын находился на кухне и упал на лезвие случайно.

В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ранение левой глазницы и другие повреждения. Нож прошел сквозь верхнее веко и задел головной мозг.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. На данный момент пострадавшему делают переливание крови и оказывают другую необходимую помощь. Медикам удалось стабилизировать состояние пациента.

«Офтальмологи считают, что пока глаз малыша жизнеспособен, но от прогнозов доктора воздерживаются», — сообщается в публикации.

В полиции подтвердили версию о случайном повреждении ребенка. Несмотря на это, сотрудники ведомства проведут проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее подросток получил ножевое ранение после конфликта в торговом центре в Тольятти.