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Подросток получил ножевое ранение после конфликта в торговом центре в Тольятти

В Тольятти подросток получил ножевое ранение во время конфликта в ТЦ
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Depositphotos

В Тольятти несовершеннолетнего ударили ножом во время конфликта в торговом центре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 декабря в одном из торговых центров города. Подросток во время конфликта получил ножевое ранение — обстоятельства случившегося не уточняются. Пострадавшему оказывается необходимая помощь, подробности его состояния не раскрываются.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Следователи и криминалисты устанавливают детали инцидента. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого россиянин изрезал ножом сожительницу и не пускал в квартиру медиков. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин напал на жену с ножом после новости о разводе.

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