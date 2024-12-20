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В Ростове мать кормит годовалого ребенка только фруктами и не дает воды

В Ростове проверят мать, которая кормит дочь только фруктами
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Shutterstock

В Ростове следователи проводят проверку после публикаций о местной жительнице, которая не дает годовалому ребенку нужное питание. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Проверку организовали после того, как СМИ сообщили о местной жительнице, которая кормит малолетнего ребенка только фруктами и не дает пить воду.

Как сообщают местные паблики, из-за такого рациона кожа ребенка стала желтой, сама мать якобы никогда не прививала дочь. По данным источников, женщина считает рвоту и температуру признаками самоочищения организма.

«Ведомство организовало проведение доследственной проверки данной информации и последующей правовой оценки действий женщины», – поделились в ведомстве.

До этого в Сочи суд рассмотрел дело сыроеда Максима Лютого, по вине которого пострадал его ребенок. Мальчика не регистрировали в ЗАГСе и не водили к врачам. Младенец постоянно испытывал голод, и, когда состояние стало критическим, родители отвезли его в больницу, но спасти сына не удалось.

Ранее в Татарстане мачеха истязала детей сожителя и сдала их в детдом.

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