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В Татарстане мачеха истязала детей сожителя и сдала их в детдом

В Татарстане женщина получила условное наказание за истязание детей

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Shutterstock

Жительница Татарстана более года издевалась над малолетними сыновьями своего сожителя и получила условный срок. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, обвиняемая с апреля 2023 по июль 2024 года избивала двух сыновей сожителя. Женщина унижала детей и кормила их непригодными продуктами. Мачеха запугала мальчиков, они боялись рассказывать отцу о происходящем.

В июле 2024 года по ее настоянию братьев сдали в социальный приют, психологи обратили внимание на состояние детей, в итоге мальчики признались, что мачеха истязала их. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее на Урале сотрудник школы четыре года истязал дочь.

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