Глава экономического отдела крупной компании отдала мошенникам почти 1 млн рублей

В Воронеже 52-летняя глава экономического отдела крупной компании потеряла почти 1 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, с женщиной связались неизвестные, которые представились «замначальника» и «представителями» Казначейства. Злоумышленники сообщили экономисту, что от ее имени якобы оформлено 11 заявок на кредиты.
Женщина поверила преступникам и последовала их дальнейшим инструкциям. Мошенники под предлогом сохранения денег убедили ее обналичить все средства и перевести их на «безопасный счет». Россиянка так и поступила.
В результате женщина перевела злоумышленникам 950 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги», в котором была ссылка на якобы альбом фотографий со дня рождения. Она заметила, что у нее с карты списалось 50 тысяч рублей.
Ранее московская пенсионерка отдала курьерам мошенников почти 90 млн рублей.