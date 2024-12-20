Глава экономического отдела крупной компании отдала мошенникам почти 1 млн рублей

В Воронеже экономист из крупной компании отдала мошенникам почти 1 млн рублей

В Воронеже 52-летняя глава экономического отдела крупной компании потеряла почти 1 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с женщиной связались неизвестные, которые представились «замначальника» и «представителями» Казначейства. Злоумышленники сообщили экономисту, что от ее имени якобы оформлено 11 заявок на кредиты.

Женщина поверила преступникам и последовала их дальнейшим инструкциям. Мошенники под предлогом сохранения денег убедили ее обналичить все средства и перевести их на «безопасный счет». Россиянка так и поступила.

В результате женщина перевела злоумышленникам 950 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги», в котором была ссылка на якобы альбом фотографий со дня рождения. Она заметила, что у нее с карты списалось 50 тысяч рублей.

Ранее московская пенсионерка отдала курьерам мошенников почти 90 млн рублей.