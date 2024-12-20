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Московская пенсионерка отдала курьерам мошенников почти 90 млн рублей

В Москве пожилая женщина отдала мошенникам около 90 млн рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Москвы поверила мошенникам и отдала им почти 90 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительной информации, 86-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками госструктур и рассказали о том, что средства женщины находятся под угрозой.

После разговоров с неизвестными пенсионерка 12 раз снимала деньги и отдавала курьерам. Помимо этого, под давлением мошенников она обналичила ценные бумаги и средства от сделок также передала доставщикам. Позже ее убедили продать квартиру, деньги она перевела злоумышленникам.

«В общей сложности пожилая москвичка лишилась около 90 миллионов рублей. Родственники женщины, узнав о случившемся поняли, что ее обманули, и обратились в полицию», – поделились в ведомстве.

В результате правоохранители задержали 18-летнего подозреваемого, который, по версии полиции, забрал у пенсионерки 5,6 миллионов рублей и передал соучастникам.

На данный момент остальных участников схемы ищут.

Как и многие россияне, женщина стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в банке.

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