Из Казахстана выдворили троих граждан РФ

Трех человек с российскими паспортами выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили местным властям о наличии второго гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр казахстанского МВД.

По заявлению ведомства, три человека прилетели авиарейсом из Москвы в Караганду, где их оштрафовали на $1,4 тысячи и выдворили за пределы республики с ограничением на въезд на пять лет.

«Ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане Российской Федерации», — отметили в МВД.

Гражданам Казахстана запрещено иметь второе гражданство: при получении паспорта другой страны они утрачивают казахстанское гражданство. При этом они обязаны уведомлять власти о смене гражданства в течение 30 дней.

До этого сообщалось, что в Казахстане хотят упростить правила выдворения иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство страны. Комитет миграционной полиции рассказал, что власти планируют разработать новый пакет поправок, направленных на усиление миграционного контроля. Речь идет, в частности, о возврате института регистрации иностранцев, который будет распространяться на лиц, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30 дней. Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию.

Ранее в Казахстане полицейские начали задерживать граждан Узбекистана, которые совершили правонарушения на территории России.