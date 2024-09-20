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Казахстан ужесточит правила депортации иностранцев

МВД Казахстана сообщило об ужесточении правил депортации иностранцев

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Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане хотят упростить правила выдворения иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство страны. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на Комитет миграционной полиции.

Власти планируют разработать новый пакет поправок, направленных на усиление миграционного контроля. Речь идет, в частности, о возврате института регистрации иностранцев, который будет распространяться на лиц, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30 дней. Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию.

Также в стране появится новый институт депортации для нарушителей миграционного законодательства.

В мае в Казахстане полицейские начали задерживать граждан Узбекистана, которые совершили правонарушения на территории России. Их направляли в пенитенциарные учреждения, где они содержались, ожидая, пока Россия примет по ним окончательное решение.

Ранее в Казахстане уволили главу разведки.

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