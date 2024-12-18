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Россиянин изрезал ножом сожительницу и не пускал в квартиру медиков

В Иркутской области мужчина изрезал сожительницу и получил 12 лет колонии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Мамско-Чуйском районе осужден местный житель за причинение вреда здоровью своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в поселке Мама в феврале 2023 года, обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанес женщине один удар в область лица. Пострадавшая выжила, но на ее щеке и скулах остался шрам.

По данным kp.ru, выписавшись из больницы, женщина продолжила жить с агрессивным сожителем. В августе этого же года 46-летний пьяный подсудимый ударил ее ножом прямо в грудную клетку и запретил сожительнице обращаться в больницу. Когда женщине все же удалось вызвать экстренные службы, он не пускал в квартиру фельдшера.

В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Орске муж изрезал жену возле ночного клуба и сбежал.

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