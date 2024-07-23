Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря на Урале

В детском лагере на Урале установили камеры в туалете без разрешения родителей, что вызвало их возмущение. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Искорка», который расположен в Чебаркуле. Родители детей, которые там отдыхают, пожаловались на наличие в туалете камер видеонаблюдения — их разместили без согласия законных представителей несовершеннолетних.

Вопросом занялась региональная прокуратура, которая в ходе проверки установила, что размещение камер в потенциально опасных и критических местах связано с обеспечением безопасности детей. При этом место, где размещена камера в туалете, исключает просмотр кабинок при закрытых дверях. Доступ к изображениям с камер при этом имеют только уполномоченные должностные лица.

Однако руководство детского лагеря не получило у родителей разрешения на видеонаблюдение их детей. Директору учреждения вынесли представление об устранении нарушений.

Ранее детский омбудсмен прокомментировала установку камер в школьных туалетах в Приморье.