Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин изрезал ножом супругу, с которой находился в процессе развода

В Курганской области мужчина напал с ножом на супругу на глазах ее родственницы

close
Depositphotos

В Курганской области мужчина изрезал ножом супругу, с которой находился в процессе развода. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел в сентябре этого года в Шатровском районе. По версии следствия, 41-летний местный житель пришел в дом к жене и на почве ревности нанес женщине множественные удары ножом в различные части тела. Пострадавшая истекла кровью, врачи не успели прийти ей на помощь. Как уточняется, все случилось на глазах близкой родственницы жертвы.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что несколькими неделями ранее он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил супруге телесные повреждения. Тогда мужчину не стали привлекать к ответственности, так как эксперты сочли, что он не нанес вреда здоровью потерпевшей. Теперь за содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Курганском областном суде.

Ранее китаец столкнул жену со скалы и потребовал у нее многомиллионную компенсацию за развод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами