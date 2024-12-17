Россиянин изрезал ножом супругу, с которой находился в процессе развода

В Курганской области мужчина изрезал ножом супругу, с которой находился в процессе развода. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел в сентябре этого года в Шатровском районе. По версии следствия, 41-летний местный житель пришел в дом к жене и на почве ревности нанес женщине множественные удары ножом в различные части тела. Пострадавшая истекла кровью, врачи не успели прийти ей на помощь. Как уточняется, все случилось на глазах близкой родственницы жертвы.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что несколькими неделями ранее он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил супруге телесные повреждения. Тогда мужчину не стали привлекать к ответственности, так как эксперты сочли, что он не нанес вреда здоровью потерпевшей. Теперь за содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Курганском областном суде.

Ранее китаец столкнул жену со скалы и потребовал у нее многомиллионную компенсацию за развод.