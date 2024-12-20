В Москве мужчина угрожал людям гранатой из-за того, что ему не дали заказ в ресторане

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после посещения ресторана быстрого питания. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый сделал заказ в приложении и отменил его, но все равно пришел в точку и потребовал еду. Работники отказали посетителю, после чего он достал гранату и стал угрожать ею. Получив заказ, мужчина скрылся.

Позже москвича задержали по месту жительства. В квартире у него нашли весы, сверток, пакет с неизвестным веществом и брикеты.

«Как показало исследование, находка является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем. Его масса составила 131 грамм», – сообщается в публикации.

Правоохранители обыскали машину мужчины и нашли там страйкбольную гранату.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

До этого в Петербурге мужчина устроил скандал в ресторане. Он уже приходил в это заведение и ругался с персоналом, но на этот раз продемонстрировал чеку и сказал, что был судим. Выяснилось, что предмет был муляжом, владельца направили в отделение полиции.

Ранее суд вынес приговор мужчине за перевозку взрывчатки в иконах.