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В Москве мужчина угрожал людям гранатой из-за того, что ему не дали заказ в ресторане

В Москве задержали мужчину, угрожавшего гранатой работникам общепита

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после посещения ресторана быстрого питания. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый сделал заказ в приложении и отменил его, но все равно пришел в точку и потребовал еду. Работники отказали посетителю, после чего он достал гранату и стал угрожать ею. Получив заказ, мужчина скрылся.

Позже москвича задержали по месту жительства. В квартире у него нашли весы, сверток, пакет с неизвестным веществом и брикеты.

«Как показало исследование, находка является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем. Его масса составила 131 грамм», – сообщается в публикации.

Правоохранители обыскали машину мужчины и нашли там страйкбольную гранату.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

До этого в Петербурге мужчина устроил скандал в ресторане. Он уже приходил в это заведение и ругался с персоналом, но на этот раз продемонстрировал чеку и сказал, что был судим. Выяснилось, что предмет был муляжом, владельца направили в отделение полиции.

Ранее суд вынес приговор мужчине за перевозку взрывчатки в иконах.

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