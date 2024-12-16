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В Подмосковье подросток надругался над 11-летней школьницей

mk.ru: в Подольске подросток надругался над 11-летней девочкой

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Pexels

В Московской области поход в гости для 11-летней девочки закончился изнасилованием. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в подмосковном Подольске. 15-летний юноша позвал девочку к себе домой, где и надругался над ней.

По информации издания, подросток состоит на внутришкольном учете из-за плохого поведения и низкой успеваемости. Его родитель находится в колонии за кражу.

Возбуждено уголовное дело.

До этого в Хабаровском крае подросток с инвалидностью пытался изнасиловать трехлетнюю сестру на детской площадке. На подозрительное поведение несовершеннолетнего и ребенка без нижнего белья обратил внимания прохожий — мужчина вызвал полицию.

Ранее в Екатеринбурге прохожий спас девушку, которую попытались изнасиловать в парке.

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