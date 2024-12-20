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В Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину из арбалета в дорожном конфликте

В Петербурге в мужчину выстрелили из арбалета
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Depositphotos

В Петербурге ищут человека, который ранил мужчину из арбалета. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Петродворцовом районе, на Гостилицком шоссе. По версии правоохранительных органов, у 54-летнего пострадавшего произошел конфликт с водителем машины марки Mercedes. Во время перепалки неизвестный вышел из автомобиля и выстрелил.

«Пострадавший смог самостоятельно доехать до ближайшей автозаправки, где и попросил вызвать ему скорую», – сообщается в публикации.

Мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полицейские проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента. В МВД также устанавливают личность стрелявшего.

До этого в Калининграде мужчина выстрелил из арбалета возлюбленной в грудь. По словам соседа, пара выпивала, но в какой-то момент сожитель схватился за оружие. При этом до этого подозреваемый жил с другой женщиной и избивал ее.

Ранее подросток выстрелил в глаз из арбалета восьмилетнему мальчику.

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