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«В груди была дыра»: россиянин выстрелил из арбалета в свою подругу

«Клопс»: в Калининграде мужчина выстрелил из арбалета в грудь сожительнице

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Калининграде мужчина выстрелил из арбалета в грудь сожительнице. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 29 сентября на территории одного из СНТ в районе Большой Окружной. По словам соседа, ставшего свидетелем драмы, вечером он работал на участке и увидел на улице окровавленную девушку, которая бросилась к нему с мольбой о помощи и объяснила, что в нее стреляли.

«Мы сразу вызвали полицию и скорую, у пострадавшей в груди была дыра. Как я понял, они выпивали вместе, и тот начал в неё палить. Когда приехала полиция, мы вместе зашли в дом соседа, на полу были разбросаны стрелы и валялся арбалет. Видимо, из него и стрелял», — рассказал калининградец.

Мужчина отмечает, что стрелок имеет проблемы с алкоголем и агрессией. До этого он, по словам соседа, жил с другой женщиной, которую регулярно избивал.

Источник в экстренных службах региона подтвердил, что 31-летнюю женщину с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом госпитализировали в состоянии травматического шока в областную клиническую больницу. Также сообщается, что злоумышленника задержали, а арбалет изъяли. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее мужчина не смог добиться внимания девушки подарками и напал с ножом на нее и ее брата.

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