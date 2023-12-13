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Кардиолог рассказал, как защитить сердце и сосуды зимой

MedicalXpress: ограничение алкоголя зимой снижает риск инфаркта и инсульта

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Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс (Donald Lloyd-Jones), заведующий кафедрой профилактической медицины в Медицинской школе Фейнберга при Северо-Западном университете в США, рассказал MedicalXpress, что зимой не стоит употреблять большое количество алкоголя и нарушать режим сна. Также стоит избегать стрессовых ситуаций. Такие меры позволят снизить риск инфаркта и инсульта.

Врач рассказал, что в сезон зимних отпусков люди часто испытывают стресс, связанный с организацией поездок и времяпрепровождением с родственниками и друзьями. Кроме того, новогодние праздники часто становятся причиной отхода от привычного режима питания и приобретения нездоровых пищевых привычек. В совокупности эти факторы могут увеличивать риск инфаркта и инсульта. Кардиолог советует высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и калорийной, жирной пищей.

Другим провокатором сердечно-сосудистых заболеваний может послужить холодный воздух. Во время вдыхания он охлаждает кровь в легких и вызывает сужение кровеносных сосудов, которое может спровоцировать их спазм. Кровеносные сосуды, устремляющиеся от легких вниз, к другим органам и тканям, называются коронарными артериями. Холодная погода для них особенно опасна.

Также доктор посоветовал людям, которые принимают лекарства (в особенности от сердечно-сосудистых заболеваний), внимательно отнестись к своему здоровью и не отступать от графика приема препаратов.

Ранее стало известно, как алкогольная зависимость влияет на риск заражения коронавирусом.

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